Timea Bacsinszky stopt met proftennis. De 32-jarige Zwitserse maakte dat vrijdag bekend.

Bacsinszky stond zowel in 2015 als 2017 in de halve finales van Roland Garros en bereikte de negende positie op de wereldranglijst. Ze won vier titels op de WTA Tour in het enkelspel en vijf in het dubbelspel.