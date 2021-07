Bertens tennist laatste toernooi bij Spelen in Tokio

Kiki Bertens speelt bij de Olympische Spelen in Tokio haar laatste toernooi. De 29-jarige Wateringse laat dat zaterdag op Instagram weten voor het vertrek naar Japan.

“Ik ben er trots op mijn loopbaan af te sluiten met dit team. Dit wordt mijn laatste toernooi. We gaan alles geven. Tokio we komen eraan”, schrijft ze bij een foto met de tennisploeg op Schiphol.

Bertens maakte half juni bekend dat ze dit jaar haar tennisloopbaan zou beƫindigen. Haar lichaam werkt niet meer mee; ze ondervindt nog steeds veel hinder van een achillespeesblessure. Tijdens de lockdown vanwege corona leidde Bertens een leven zonder tennis en dat beviel haar zeer goed.

Ze deed na haar aangekondigde afscheid nog wel mee op Wimbledon. Maar dit optreden was weinig succesvol. Bertens werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Na dit toernooi hield ze de mogelijkheid nog open om de US Open te spelen, maar ze stopt er na de Spelen al mee. In Tokio doet Bertens mee in het enkelspel en in het dubbelspel met Demi Schuurs.