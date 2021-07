Darter Van der Voort verliest al in eerste ronde World Matchplay

Darter Vincent van der Voort is in de eerste ronde van het World Matchplay uitgeschakeld. De Nederlander ging in Blackpool met 10-8 ten onder tegen de Engelsman Dave Chisnall.

Van der Voort bereikte vorig jaar nog de kwartfinales en liet toen een grote kans op een plek in de halve eindstrijd liggen. Chisnall was destijds ook de tegenstander van Van der Voort in de eerste ronde. De 45-jarige prof uit Purmerend won toen met 10-6.

Met Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena komen zaterdag nog twee Nederlanders in actie op de eerste dag van het toernooi. Michael van Gerwen, de vierde Nederlandse deelnemer, speelt maandag pas. Van Gewen won het evenement in 2015 en 2016.

Het World Matchplay vormt samen met het WK en de Premier League de ‘Triple Crown’, het zijn de drie meest prestigieuze toernooien. Vorig jaar won de Belg Dimitri Van den Bergh de hoofdprijs van 150.000 pond (165.000 euro).