Kelderman hoopt nog plekje op te schuiven in Tourklassement

Wilco Kelderman staat momenteel vijfde in het algemeen klassement van de Tour de France. Een plek op het podium is waarschijnlijk niet meer haalbaar, maar met slechts 32 seconden achterstand op de Australiër Ben O’Connor kan de wielrenner van Bora-hansgrohe misschien nog een plek opschuiven.

De voorbereiding van Kelderman op de tijdrit van Libourne naar Saint-Emilion is verstoord door twee valpartijen. Woensdag viel hij in een afdaling en kwam hij met een bebloed gezicht over de finish, vrijdag smakte hij opnieuw tegen de grond. “Wilco hield gelukkig alleen schaafwonden over aan die valpartij”, meldde ploegleider Enrico Poitsche na afloop, “maar ik geef toe, ideaal voor de tijdrit is het niet.”

De 30-jarige wielrenner reed vrijdag meteen na de finish door naar de teambus om zich te laten verzorgen. Eerder gaf hij wel aan dat hij hoopt nog een plek op te schuiven in het klassement. “Ik weet niet of O’Connor een goede tijdrit in de benen heeft, maar ik hoop wel om nog een plekje op te schuiven na de tijdrit. Vierde, zo gek zou dat niet zijn, maar ook met een vijfde plek zou ik kunnen leven. Ik heb in deze Tour nooit het gevoel gehad dat het lekker draaide bergop, ik had nooit een superdag. Ik rijd wel goed rond, maar dat topgevoel had ik nooit.”

Na z’n zware valpartij van vrijdag is het wellicht ijdel om te hopen op die topdag van Libourne naar Saint-Émilion, maar Kelderman heeft het voordeel dat hij de proef tegen de klok heeft verkend. “Ik heb beide tijdritten verkend”, sprak hij eerder, “ik weet wat me te wachten staat. Ik was teleurgesteld met mijn 27e plaats in mijn vorige tijdrit, maar toen had ik gewoon te veel last van mijn elleboog na mijn valpartij en was mijn positie op de fiets niet goed. Ik heb de voorbije maanden veel getraind op mijn tijdritfiets. Dat heeft zich geloond in mijn uitslagen in enkele tijdritten. Ik hoop dat ik een betere tijdrit rijd dan in de eerste week.”