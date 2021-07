Kelderman net geen vierde in Tour: het is zoals het is

Wilco Kelderman treurde er niet lang om dat hij in het algemeen klassement van de Tour de France op de vijfde plaats bleef steken. De Nederlandse kopman van Bora-hansgrohe boekte onvoldoende tijdwinst om de Australiër Ben O’Connor van de vierde plek te verdringen, hij kwam 11 seconden te kort.

“Dat is jammer, maar het is zoals het is”, zei Kelderman in een eerste reactie tegen de NOS. “Ik ben heel diep gegaan. Je weet dat je nog iets kunt ‘winnen’, dus daar ga je dan voor.” Meer was volgens Kelderman niet haalbaar. De renner zei dat hij last had van zijn elleboog. “Vanaf het begin van de Tour heb ik daar eigenlijk al last van. Ik dacht dat ik er van af was, maar het is toch nog heel erg gevoelig. Al is het ook zo dat je er niet echt meer aan denkt als je in het ritme van de tijdrit zit. Op zich heb ik wel een goede tijdrit gereden, ik ben wel tevreden.”

Kelderman kijkt terug op drie geslaagde weken. Eerder eindigde hij op de vierde plek in de Ronde van Spanje en als derde in de Ronde van Italië. “Ik heb mijn doelstelling hier gehaald. Ik ben wel heel trots en blij. Het is mooi dat ik dit heb bereikt, al denk je ook al snel weer aan de toekomst. Maar ik ga nu eerst hier even van genieten en me daarna richten op de Olympische Spelen.”