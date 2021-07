Nederlandse tennisfinale op Dutch Open in Amersfoort

De finale van de Dutch Open in Amersfoort wordt een Nederlands onderonsje tussen de tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. Van de Zandschulp bereikte de finale door de Argentijn Guido Andreozzi in drie sets te verslaan: 6-7 (4) 6-3 6-2. Griekspoor versloeg Antoine Hoang uit Frankrijk ook in drie sets: 4-6 6-3 6-4.

Griekspoor en Van de Zandschulp zijn respectievelijk als eerste en tweede geplaatst op het enige Nederlandse challengertoernooi, dat wordt gespeeld op de gravelbanen van tennisclub ALTA. De 25-jarige Griekspoor is de nummer 115 van de wereld, leeftijdsgenoot Van de Zandschulp staat 132e.

Twee jaar geleden won de Duitser Mats Moraing de eerste editie van de challenger in Amersfoort. Vorig jaar kon het toernooi niet doorgaan vanwege de coronacrisis.