Pogacar met comfortabele voorsprong naar tweede tijdrit in Tour

De tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour de France zal dit jaar waarschijnlijk niet zo’n dramatische ontknoping krijgen als de tijdrit naar La Planche des Belles Filles vorig jaar. Toen verraste Tadej Pogacar zijn landgenoot Primoz Roglic en nam met alleen nog de slotrit naar Parijs te gaan de gele trui over.

Met de ruim 5 minuten voorsprong die Pogacar heeft op nummer 2 Jonas Vingegaard, is zo’n verrassing vrijwel uitgesloten. De individuele tijdrit van Libourne naar Saint-Emilion gaat over 30,8 kilometer en gaat door de beroemde wijngebieden ten oosten van Bordeaux. Halverwege gaat het twee keer licht omhoog en het laatste stuk naar de finish loopt ook nog een beetje op. Volgens Pogacar is het echter een snel en niet al te lastig parcours.

Gaat Pogacar zijn tweede zege in een tijdrit pakken in deze Tour of gaat de zege naar andere specialisten als de Belg Wout van Aert of de Zwitserse Europees kampioen Stefan Küng? Wilco Kelderman kan proberen met een sterke tijdrit nog nummer 4 Ben O’Connor uit Australië te passeren.

De Belg Tim Declerc vertrekt als eerste renner om 13.05 uur. Pogacar gaat als laatste van het startpodium om 17.19 uur met Vingegaard twee minuten eerder. Hij zal kort voor 18.00 uur arriveren in Saint-Emilion.