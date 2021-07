Sloveense Zidansek naar finale tennistoernooi Lausanne

Tamara Zidansek heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi in Lausanne. De als eerste geplaatste Sloveense versloeg Maryna Zanevska, een geboren Oekraïense die voor België uitkomt. Het werd 7-5 6-3.

Zidansek bereikte eerder dit jaar de halve finales op Roland Garros. In de finale neemt de nummer 50 van de wereld het zondag op tegen Clara Burel. Voor de 20-jarige tennisster uit Frankrijk is het de eerste keer dat ze een finale op de WTA Tour gaat spelen. Ze versloeg haar landgenote Caroline Garcia in drie sets: 5-7 6-2 6-2. Burel is de voormalig nummer 1 van de wereld bij de junioren.