Toronto Blue Jays mogen honkbalduels weer in eigen stadion spelen

Honkbalclub Toronto Blue Jays heeft toestemming gekregen van de Canadese regering om zijn thuiswedstrijden in de Major League Baseball (MLB) weer af te werken in het eigen stadion in Toronto.

De Blue Jays zijn de enige club uit Canada die in de MLB actief is. Vanwege de coronasituatie in de Verenigde Staten zetten de autoriteiten ruim anderhalf jaar geleden een streep door thuiswedstrijden in Toronto. Daardoor weken de honkballers uit naar Buffalo in de Amerikaanse staat New York en Dunedin in Florida.

In een verklaring laat de club weten dat Canada een uitzondering heeft gemaakt, waardoor vanaf 30 juli weer wedstrijden gespeeld kunnen worden in het Rogers Centre, de thuishaven van de Blue Jays in Toronto. Daar kwam het team in september 2019 voor het laatst in actie.

Immigratieminister Marco Mendicino liet aan Canadese media weten dat alle spelers en stafleden die de grens oversteken voor en na aankomst in Canada getest moeten worden. Ook stelde Mendicino dat honkballers die niet volledig zijn gevaccineerd veertien dagen verplicht in een ‘coronabubbel’ zullen verblijven.