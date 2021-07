Verstappen snelste in tweede vrije training

Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in de tweede en laatste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De coureur van Red Bull ging op het circuit van Silverstone rond in een tijd van 1.29,902. Hij bleef hiermee Charles Leclerc (op 0,375) en Carlos Sainz (0,605) in hun Ferrari’s voor. Lewis Hamilton werd in zijn Mercedes achtste op 1,229 seconde.

Voor de coureurs staat zaterdagmiddag de eerste sprintrace op het programma. De kwalificatie daarvoor werd vrijdag verreden. Hamilton bleef Verstappen hierin net voor. De sprintrace gaat over 100 kilometer, wat op het circuit van Silverstone neerkomt op zeventien ronden. De winnaar van de korte wedstrijd verdient 3 WK-punten, de nummer 2 krijgt 2 punten en de nummer 3 houdt 1 punt over aan de F1 Sprint.

Na afloop zal er geen podiumceremonie zijn. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië op zondag. De winnaar van de F1 Sprint verovert derhalve poleposition.