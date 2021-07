Verstappen wint eerste sprintrace Formule 1 en pakt pole

Max Verstappen heeft de eerste sprintrace ooit in de Formule 1 gewonnen. De Nederlandse coureur van Red Bull nam bij de start de leiding over van de Brit Lewis Hamilton en reed vervolgens naar de winst op Silverstone. De sprintrace ging over zeventien rondes, in totaal zo’n 100 kilometer.

Verstappen pakte niet alleen 3 punten voor het WK, maar hij verzekerde zich ook van poleposition voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië die zondag om 16.00 uur begint. Hamilton eindigde voor eigen publiek in zijn Mercedes als tweede, goed voor 2 punten. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas werd derde (1 punt). Bottas reed op de zachte banden, Verstappen en Hamilton gebruikten de mediumbanden.

In het WK-klassement heeft leider Verstappen nu 33 punten voorsprong op Hamilton (185-152). De Nederlander gaat zondag vanaf pole op jacht naar zijn vierde overwinning op rij. De Red Bull-kopman zegevierde de afgelopen weken in Frankrijk en bij de twee races in Oostenrijk. Hij begon al die races vanaf de eerste startplaats.

In Groot-Brittannië wordt dit weekeinde geëxperimenteerd met een nieuwe opzet. Dat gebeurt dit seizoen nog twee keer. Na één vrije training vond vrijdag al de kwalificatie plaats voor de sprintrace van zaterdag. Hamilton troefde Verstappen af in die kwalificatie, maar de Nederlander deed dat in de race. Verstappen schoot bij de start direct voorbij Hamilton, sloeg daarna een aanval van de zevenvoudig wereldkampioen af en bouwde een voorsprong van zo’n 2 seconden op. In de slotronden kreeg zowel Verstappen als Hamilton te maken met blaren op de banden. De Nederlander reed de race echter beheerst uit.

“Ik had een heel goede start en een mooi gevecht met Lewis in de eerste ronde”, zei Verstappen tijdens de interviews die werden afgenomen op een truck die over het circuit langs de volle tribunes reed. “Op het einde was het een kwestie van de banden ‘managen’, maar daar had iedereen last van. Ik ben heel blij met de 3 punten. Het belooft zondag weer een spannend gevecht te worden.”

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, spinde in de vijfde ronde. Vlak voor het einde van de race besloot Red Bull om Pérez naar binnen te halen.