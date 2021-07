Wielrenner Greipel stopt aan het einde van het seizoen

Wielrenner André Greipel beëindigt aan het einde van dit seizoen zijn wielercarrière. De Duitser van Israel Start-Up-Nation, die afgelopen vrijdag 39 jaar werd, maakte in een videoboodschap bekend dat hij aan de laatste dagen van zijn laatste Tour bezig is.

“De etappe van morgen zal absoluut mijn laatste etappe in de Tour de France zijn”, zei Greipel. “Aan het eind van het jaar zet ik een punt achter mijn carrière. Ik ben heel blij met wat ik allemaal heb bereikt met mijn teamgenoten en ploegen en zou dat niet hebben gekund zonder hen en zonder mijn familie.”

Greipel zegt uit te kijken naar wat komen gaat. “Ik kijk niet met spijt terug, maar kijk naar de toekomst in blijdschap. Ik kan doen wat ik wil en kan pijn lijden wanneer ik wil en meer tijd met mijn familie doorbrengen. Ik zal niet weg zijn uit het wielrennen en hoop op de een of andere manier bij de sport betrokken te blijven.”

De Duitser met de bijnaam ‘de Gorilla’ kwam in 2006 bij de ploeg T-Mobile Team en kwam daarna uit voor High Road/HTC-Columbia, de Belgische ploeg Lotto en Israel Start-Up Nation. Hij reed elf keer de Tour de France en won daarin elf ritten. De laatste ritzege in de Tour boekte hij in 2016, toen hij de beste was op de Champs-Élysées.

Ook won Greipel zeven ritten in de Giro d’Italia en vier in de Vuelta. Hij won 18 etappes in de Tour Down Under en twee keer het eindklassement van de Australische rittenkoers. In totaal boekte hij 158 overwinningen.