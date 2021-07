Autocoureur Verschoor net buiten podium in Formule 2

De Nederlandse autocoureur Richard Verschoor is op het circuit van Silverstone tijdens de hoofdrace van de Formule 2 net buiten het podium beland. De 20-jarige coureur van MP Motorsport kwam als vierde over de finish, vlak achter nummer 3 Oscar Piastri uit Australië. De Chinees Guanyu Zhou zegevierde en de Brit Dan Ticktum eindigde als tweede.

Verschoor had zich voor de hoofdrace als derde gekwalificeerd. Hij behaalde zaterdag zijn eerste overwinning in de Formule 2. Hij schreef vanaf poleposition de tweede sprintrace over 21 rondes op Silverstone op zijn naam.

Bent Viscaal, de tweede Nederlander in de Formule 2, eindigde zondag in de hoofdrace na 29 ronden als dertiende.