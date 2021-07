Darter Noppert verliest in openingsronde World Matchplay

Darter Danny Noppert is al in de eerste ronde van de World Matchplay uitgeschakeld. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in de als tweede geplaatste Schot Peter Wright. In Blackpool werd het liefst 10-2.

Een dag eerder strandden Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena ook al. Michael van Gerwen is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. De Brabander, die het evenement in 2015 en 2016 won, speelt maandag in de eerste ronde tegen de Australiƫr Damon Heta.

Het World Matchplay vormt samen met het WK en de Premier League de ‘Triple Crown’, het zijn de drie meest prestigieuze toernooien. Vorig jaar won de Belg Dimitri Van den Bergh de hoofdprijs van 150.000 pond (165.000 euro).