Hamilton over crash Verstappen: het was agressief van twee kanten

Formule 1-coureur Lewis Hamilton, die voor eigen publiek de Grand Prix van Groot-Brittannië won, wilde na de race geen schuld bekennen aan het incident in de beginfase waarbij hij zijn rivaal Max Verstappen van de baan reed en waarvoor hij een tijdstraf kreeg.

“Het begin was agressief van beide kanten, maar volgens mij zat ik naast Max in de bocht. Het was moeilijke race, maar dankzij het publiek en geweldig teamwork hebben we gewonnen. Het thuispubliek is het beste. Een droom wordt werkelijkheid”, aldus Hamilton.

Voor nummer twee Charles Leclerc was die plek geen teleurstelling. “Het was een goede race, maar ik had aan het einde een beetje te weinig snelheid. We zijn met Ferrari op de goede weg, ik kijk uit naar de rest van het seizoen.”