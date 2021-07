Hamilton wint GP Groot-Brittannië en loopt in op Verstappen

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Vlak voor het einde van de race haalde de Britse Formule 1-coureur Charles Leclerc in. Leclerc, die bijna de hele race aan kop lag, eindigde als tweede en Hamilton’s ploeggenoot Valtteri Bottas werd derde.

Voor Max Verstappen verliep de wedstrijd rampzalig. De Limburger vertrok van poleposition en behield de leiding na de start. Na amper een ronde werd hij, in een fel gevecht om de koppositie, van de baan getikt door Hamilton. De wedstrijdleiding achtte de Brit schuldig aan het incident en gaf hem een tijdstraf van 10 seconden.

Verstappen gleed hard van de baan en zijn bolide kwam zijdelings met een harde klap in de bandenstapel terecht. Hij kon op eigen kracht uit zijn auto klimmen, maar moest zich uit voorzorg wel medisch laten onderzoeken. Volgens Jos, de vader van Max, heeft Verstappen, behalve wat duizeligheid en blauwe plekken, geen grote schade en maakt hij het naar omstandigheden goed.

Ondanks het uitvallen, behield Verstappen de leiding in de stand om het wereldkampioenschap. Zijn voorsprong op Hamilton slonk van 33 naar 8 punten. Op 1 augustus is de volgende wedstrijd in Hongarije.

De zege was de 99e in de Formule 1-loopbaan van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton en de vierde dit jaar. In de WK-stand heeft Verstappen, die zaterdag in zijn Red Bull de eerste sprintrace in de geschiedenis van de Formule 1 won, 185 punten.

Hamilton (Mercedes) komt met zijn zege op 177 punten. Derde is zijn landgenoot Lando Norris (McLaren) met 113 punten. Valtteri Bottas, ploeggenoot van Hamilton, neemt met 108 punten de vierde positie in en vijfde is Sergio Pérez (de teamgenoot van Verstappen) met 104 punten.

De snelste raceronde leverde geen punten op. Pérez zette die neer, maar slaagde er niet in de top 10 te halen. Dat is nodig om die bonus te krijgen. Perez ging vlak voor het eind met opzet nieuwe banden halen om de snelste tijd weg te halen bij Hamilton, die daardoor een extra WK-punt misliep.