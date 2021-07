Krejcikova pakt titel bij tennistoernooi in Praag

De Tsjechische tennisster Barbora Krejcikova heeft voor eigen publiek het toernooi van Praag op haar naam gebracht. In de finale had de nummer dertien van de wereld weinig moeite met Tereza Martincova. Ze gunde haar landgenote slechts twee games en won de partij in een uur en vijf minuten met 6-2 6-0.

De 25-jarige Krejcikova won in mei en juni op gravel achter elkaar het toernooi van Straatsburg en Roland Garros. De Tsjechische schoot op de wereldranglijst omhoog naar de dertiende plaats. Op Wimbledon kwam in de vierde ronde een einde aan haar zegereeks, maar in Praag pakte ze de draad weer op en won op hardcourt.

“Ik ben heel blij dat de wedstrijd voor mij positief is geëindigd”, zei Krejcikova na afloop. “Tereza speelt momenteel uitstekend tennis en het was niet zo eenvoudig als het lijkt”.