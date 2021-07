Motorcrosser Herlings wint eerste manche MXGP in Oss

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft bij de Grote Prijs van Nederland in Oss de eerste manche in de MXGP-klasse gewonnen. Hij nam drie ronden voor het einde de koppositie over van Glenn Coldenhoff en kwam uiteindelijk met een voorsprong van ruim 2 seconden op zijn landgenoot over de finish.

Herlings kwam in de beginfase nog wel in de problemen toen hij het voorwiel van een andere crosser tegen zich aan kreeg. De wereldkampioen van 2018 herstelde zich echter goed en dankzij een sterke eindsprint wist hij de race toch te winnen.

Achter Coldenhoff kwam Tim Gajser als derde over de streep. De Sloveen begon als leider in de WK-stand aan de GP in Oss. Calvin Vlaanderen kwam als tiende over de finish en Brian Bogers eindigde als twaalfde.

Herlings was vanaf poleposition aan de eerste race begonnen. Later op zondag volgt de tweede manche.