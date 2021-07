Ploeg Pogacar met ruim 6 ton grootverdiener in de Tour

UAE, de wielerploeg van Tourwinnaar Tadej Pogacar, is met bijna 620.000 euro prijzengeld de grootverdiener in Tour de France van dit jaar, maakte de organisatie kort na het slot van de ronde bekend. Het grootste deel van dit bedrag is de cheque van 500.000 euro die aan de winnaar van het geel Tadej Pogacar wordt overhandigd.

Jumbo-Visma eindigde als tweede. De ploegleden mogen dankzij de successen van Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss ruim 3,5 ton onder elkaar verdelen.

De laagst betaalde ploeg, Qhubeka, nam 11.650 euro mee naar huis, een gemiddelde van 1456 euro voor elke renner die in Brest aan de start verscheen.

De top 3 bestond bestond verder uit Bahrain. De ploeg van Wout Poels mag 170.310 euro in ontvangst nemen.