Pogacar in het geel naar Parijs, Cavendish gaat voor 35e ritzege

In de slotrit van de Tour de France gaat het niet meer om de eindzege. De Sloveen Tadej Pogacar was na de Pyreneeën al zo goed als zeker van het geel en bevestigde dat op de voorlaatste dag van de Tour nog eens in de tijdrit.

De 21e etappe begint om 16.30 uur in Chatou. Het enige klimmetje van de dag, de Côte de Grès ligt in het begin. Het bergklassement is al beslist en gaat net als vorig jaar ook naar Pogacar. Na 54 kilometer komen de renners voor het eerst over de finish op de Champs-Élysées, wat vaak het sein is om serieus te gaan koersen voor de prestigieuze ritwinst. Alleen de strijd om de groene puntentrui is nog niet beslist.

Mark Cavendish kan in Parijs zijn vijfde ritzege boeken in deze Tour. Voor de Brit ligt er de kans om alleen recordhouder te worden wat betreft aantal ritzeges in de Ronde van Frankrijk. Hij deelt het record nu met de Belgische wielerlegende Eddy Merckx: beiden wonnen 34 etappes. Cavendish was al vier keer de beste in de slotetappe in Parijs.

In de Franse hoofdstad wordt acht keer de finishstreep op de Champ-Élysées gepasseerd. Bij de negende keer, na 108,4 kilometer, wordt gesprint om de dagzege. Dat gebeurt naar verwachting rond 19 uur. Dan zit de Tour de France er op en gaat de blik van een aantal renners meteen naar de Olympische Spelen in Tokio, waarvan de wegrace al over minder dan een week is.