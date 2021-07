Sprinter Bol wil laatste kans in Parijs benutten

Sprinter Cees Bol krijgt nog één kans om zijn kleurloze Tour glans te geven. De coureur van Team DSM bleef tijdens deze Ronde van Frankrijk onder de verwachtingen. In de slotetappe, van Chatou naar Parijs over ruim 100 kilometer, hoopt hij alsnog een ereplaats te bemachtigen.

Bol eindigde twee keer als zesde, een keer als achtste en een keer als tiende in deze Tour. De slotrit naar de Franse hoofdstad zit al een tijdje in zijn gedachten. “De tijdrit was zaterdag voor mij een verplicht nummertje”, geeft hij toe. “Ik reed een beetje met de handrem op, zonder de stress om echt diep te gaan. Natuurlijk ging ik wel hard, je wil natuurlijk wel binnen de tijdslimiet finishen, maar ik was met mijn hoofd toch al bij zondag.”

Sprinten op de Champs-Elysées, is het paradijs voor de snelle jongens. “Het is een magische rit natuurlijk”, weet Bol. “Daar droomt elke sprinter van. Ik heb er heel veel zin in. Natuurlijk ben ik wel moe na drie weken Tour de France, maar dat geldt voor iedereen in het peloton. Voor zo’n laatste sprint kan ik me zeker nog eens opladen.”

Veel sprinters, onder wie Arnaud Démare, Caleb Ewan, Nacer Bouhanni en Tim Merlier, zijn al naar huis. Wel nog steeds van de partij is Mark Cavendish, die deze Tour al vier keer won. Het is in elke sprint vechten om een plekje in het wiel van de Britse renner van Deceuninck – Quick-Step.

“Maar dat ga ik niet doen”, verzekert Bol. “Ik ga uit van mijn eigen lead-out. Ik zoek niet het wiel van Cavendish. Ik heb een goede sprinttrein, de jongens zijn nog sterk en zij gaan er alles aan doen om me in een goede positie naar voren te brengen. Mark is snel, hij rijdt hier ongelooflijk sterk, maar ik vertrouw op mijn eigen team. Nog één keer knallen en hopelijk met een mooi resultaat.”