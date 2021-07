Teambaas Horner: Hamilton is verantwoordelijk voor crash

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt dat Lewis Hamilton zondag schuldig was aan het uitvallen van Max Verstappen in de Grote Prijs van Groot-BrittanniĆ«. “Dit is de snelste bocht van het circuit. Iedereen weet dat je dat niet moet doen in deze bocht. Hamilton is verantwoordelijk.”

Horner zei blij te zijn dat Verstappen ogenschijnlijk ongedeerd uit zijn Red Bull stapte. De auto van de Nederlander kwam hard zijwaarts in de bandenstapel terecht nadat zijn auto in de bocht werd geraakt door die van concurrent Hamilton.

“Het belangrijkste is dat Max op eigen kracht het medisch centrum kon binnenlopen voor een medische check”, zei Horner in een eerste reactie.

De race werd na een onderbreking van meer dan een half uur hervat.