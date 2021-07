Tennisser Carreno Busta wint toernooi in Hamburg

De Spaanse tennisser Pablo Carreno Busta heeft zondag het toernooi in Hamburg gewonnen. In de finale rekende hij in twee sets af met Serviër Filip Krajinovic: 6-2 6-4.

De 29-jarige Carreno Busta behaalde in Duitsland zijn zesde ATP-titel in zijn loopbaan. Eerder won in Winston Salem, Moskou, Estoril, Chengdu en Marbella.

Krajinovic verraste in de kwartfinales door de Griek Stefanos Tsitsipas uit te schakelen. Hij speelde in Hamburg zijn vierde ATP-finale, maar wacht nog altijd op een eindzege.