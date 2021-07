Van Aert: deze overwinning is onbetaalbaar

Wout van Aert verraste zichzelf met zijn overwinning op de Champ-Élysées in de slotetappe van de Ronde van Frankrijk. “Dit is geweldig”, zei de Belgische renner van Jumbo Visma voor de camera van de NOS, nadat hij de Britse favoriet Mark Cavendish had afgetroefd. “Deze Tour is echt een rollercoaster geweest. Maar om het af te maken met zo’n weekend, is ver boven de verwachtingen.”

Van Aert won zaterdag al de tijdrit en was ook succesvol in de bergen. Hij zal snel moeten omschakelen naar de Olympische Spelen. Hij vliegt zondagavond nog naar Tokio. “Ik heb mezelf wel een beetje in de problemen gebracht, want ik moet nu natuurlijk allerlei interviews doen. Maar we zullen wel kijken hoe het daar gaat. Deze overwinning is onbetaalbaar.”

Hij betrok zijn ploeg, die in het begin van de Tour ook veel tegenslag kende, en Mike Teunissen nadrukkelijk in zijn succes. “Ik wil mijn kleine team en Mike Teunissen bedanken. Hij heeft mij perfect in de positie gebracht. Het is ook klasse van de ploeg.”