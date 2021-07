Verstappen gaat op Silverstone voor vierde zege op rij

Max Verstappen gaat op het circuit van Silverstone voor zijn vierde overwinning op rij in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull zegevierde de afgelopen weken in Frankrijk en bij de twee races in Oostenrijk. Verstappen won zaterdag op Silverstone ook de experimentele sprintrace, een nieuwigheid in de Formule 1.

De Nederlander passeerde Lewis Hamilton bij de start en zegevierde in de race over zeventien rondes. Verstappen pakte daarmee niet alleen weer 3 punten voor het WK, maar hij verzekerde zich ook van de eerste startplaats bij de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ, die om 16.00 uur begint. De 23-jarige Nederlander heeft in het WK nu 33 punten voorsprong op Hamilton. De Britse Mercedes-coureur, zevenvoudig wereldkampioen, zegevierde al zeven keer voor eigen publiek.

Vorig seizoen vonden vanwege de coronacrisis twee races achter elkaar op Silverstone plaats, voor lege tribunes. Hamilton won de eerste race, een week later was Verstappen de beste in de 70th Anniversary Grand Prix. Nu zijn dagelijks bijna 150.000 racefans welkom op het circuit.