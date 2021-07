Verstappen: gejuich respectloos en onsportief

Max Verstappen is niet te spreken over de milde straf die zijn concurrent Lewis Hamilton in de Formule 1 kreeg nadat de Brit de auto van de Nederlander van de baan had geduwd. De Brit kreeg in de Grote Prijs van Groot-Brittannië een tijdstraf van 10 seconden. Dat was ruim voldoende om uiteindelijk de race te winnen, terwijl Verstappen met nul punten en flink wat blauwe plekken in het ziekenhuis belandde. De Nederlander bleef verder ongedeerd.

Verstappen: “Allereerst ben ik blij dat ik in orde ben. Het was met 51G een harde klap, maar ik voel me oké. Natuurlijk ben ik enorm teleurgesteld om op deze manier uit de wedstrijd te worden gereden. De gegeven tijdstraf helpt ons op geen enkele manier en doet geen recht aan Lewis’ gevaarlijke manoeuvre op de baan. Ik vind het respectloos en onsportief om het gejuich na de wedstrijd te zien terwijl ik nog in het ziekenhuis was, maar we moeten verder”, liet hij vanuit het ziekenhuis weten.

Red Bull-teambaas Christian Horner beschuldigde de Britse Grand Prix-winnaar Lewis Hamilton ervan het leven van Verstappen in gevaar te hebben gebracht met een roekeloze botsing die een einde maakte aan de race van de Nederlander.

Hij omschreef de 99e zege van Hamilton als een lege huls: “We hebben gewoon geluk vandaag dat er niet iemand ernstig gewond is geraakt. Waar ik het meest boos over ben is het gebrek aan inschattingsvermogen. Gelukkig zijn we er vandaag mee weggekomen, maar als het veel erger was geweest, zou een straf van 10 seconden vrij zinloos zijn geweest.”

Toto Wolff, teambaas van Hamilton gaf een andere lezing van de botsing: “Het contact tussen de twee titelkandidaten was niet meer dan een race-incident. Ik denk dat we vandaag in de eerste plaats een dramatische en spannende race hebben gezien, met Lewis die de Britse Grand Prix opnieuw won en Charles Leclerc op het einde inhaalde, dus ik denk dat dat iets was voor iedereen.”

Door de zege van Hamilton liep de Brit 25 punten in op de Nederlander. In de WK-stand heeft Verstappen, die zaterdag in zijn Red Bull de eerste sprintrace in de geschiedenis van de Formule 1 won, 185 punten. Hamilton staat na 10 van de 23 races 8 punten achter Verstappen.