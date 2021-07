Verstappen verlaat ziekenhuis na crash: alles is in orde

Max Verstappen heeft geen letsel overgehouden aan zijn crash in de Grote Prijs van Groot-Brittannië van zondag. De Nederlandse Formule 1-coureur laat zondagavond via Twitter weten dat hij het ziekenhuis inmiddels heeft verlaten. “Alle controles waren in orde. Iedereen bedankt voor alle leuke berichten en beterschapswensen”, schrijft Verstappen, die bij het bericht een foto vanuit het ziekenhuis met zijn vader Jos heeft geplaatst.

Verstappen kwam op het circuit van Silverstone al vroeg in aanraking met Lewis Hamilton, die zelf wel verder kon en de race uiteindelijk won. Hamilton kreeg wel 10 strafseconden voor zijn actie richting Verstappen. De Nederlander en de leiding van Red Bull vonden die straf niet genoeg. “De gegeven tijdstraf helpt ons op geen enkele manier en doet geen recht aan Lewis’ gevaarlijke manoeuvre op de baan. Ik vind het respectloos en onsportief om het gejuich na de wedstrijd te zien terwijl ik nog in het ziekenhuis was, maar we moeten verder”, zei Verstappen.