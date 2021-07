Wielrenner Teunissen: dit is wel prima in stijl afsluiten

Mike Teunissen was de wielrenner die Wout van Aert in de slotrit van de Tour de France perfect lanceerde in het laatste rechte stuk op de Champs-Élysées in Parijs. Hij zag zijn teamgenoot vervolgens naar diens derde ritoverwinning sprinten en de vierde voor Jumbo-Visma in deze Tour de France. “Dit is wel prima in stijl afsluiten”, zei Teunissen bij de NOS.

Teunissen vertelde nog dat hij niet vaak de sprint had aangetrokken dit jaar. “Normaal doe ik dat voor Dylan Groenewegen, maar ik was dit jaar hier in de Tour met een ander takenpakket. In deze etappe mochten we het proberen en dat is best goed gelukt.”

Met Van Aert in zijn wiel ging hij naar eigen zeggen precies goed door de laatste bocht. “Wout is misschien wel de beste sprinter hier”, vond Teunissen. “Als je die in positie afzet, moet iemand er nog maar eens overheen komen. Misschien gingen we de sprint iets te vroeg aan, maar Wout is zo sterk. Ze kwamen er wel langs, maar er niet voorbij.”