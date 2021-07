Zeeman roemt de veerkracht van wielerploeg Jumbo Visma

Sportief directeur Merijn Zeeman roemde na afloop van de Tour de France de veerkracht van de renners van Jumbo-Visma. De ploeg kende in het begin van de Tour veel tegenslag, maar mede door de twee zeges van de Belg Wout van Aert in het slotweekend werd het toch nog een succes.

“Ik ben ontzettend trots op dit hele team, zowel renners als staf. Zij zijn erin geslaagd de spirit en de focus te behouden en nieuwe doelen te stellen. Daar zijn we met z’n allen in gaan geloven en vol voor gegaan. Die veerkracht is een groot goed en in topsport cruciaal om succesvol te zijn. Dat hebben wij met elkaar gedaan en dat vervult ons met blijdschap en trots”, zegt Zeeman. “Na die tegenslagen zijn we blijven denken in oplossingen en niet in problemen.”

De ploeg verloor door een val in de eerste etappe al na een aantal dagen kopman Primoz Roglic. Ook Tony Martin en Robert Gesink moesten al snel de Tour verlaten en Steven Kruijswijk stapte in de derde week ziek af. Ondanks dat Jumbo-Visma verder moest met een kleine ploeg eindigde de Deen Jonas Vingegaard als tweede in het eindklassement en haalde Van Aert de overwinning in de rit met de Mont Ventoux, won hij zaterdag de tijdrit en sprintte hij naar de winst op Champs-Élysées.

“We zijn erin blijven geloven dat we succesvol konden zijn”, verklaart Zeeman. “We zijn op een goede manier met de tegenslagen omgegaan. We hebben betreurd dat vier jongens van ons de Tour moesten verlaten en daar hebben we ook bij stilgestaan, maar vervolgens keken we ook naar de dag van morgen.”

Zeeman keek na afloop van Tour ook vooruit. “We hebben de top van het heden, maar ook van de toekomst in ons team. Dat geeft ons het geloof en besef dat we ook de komende jaren bij de besten van de wereld zullen horen. Daarbij hebben wij de verplichting om net zo gepassioneerd te blijven werken en er net zoveel energie in te stoppen als we nu doen. Deze resultaten komen niet uit de lucht vallen en zijn het gevolg van het harde werk van heel veel mensen binnen ons team die allemaal met de neus dezelfde kant op staan.”