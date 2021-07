‘Bodybuilder’ Bouwmeester past olympische kleding niet

Zeilster Marit Bouwmeester heeft kort voor vertrek naar Japan voor de Olympische Spelen andere kleding moeten regelen. Het kledingpakket dat de regerend olympisch kampioene in de Laser Radial ontving van sportkoepel NOC*NSF bleek niet te passen. Het is het gevolg van haar trainingsprogramma van de afgelopen jaren.

“Bij de vorige Spelen in Rio voeren we met aluminium bovenmasten, daarna zijn we met masten van carbon gaan varen. Carbon reageert veel sneller, dus je kan nu op iedere golf een ‘flick’ geven”, zegt Bouwmeester over het trekken aan het zeil, om zo snelheid te genereren. “Alle vrouwen zijn daarvoor best wel wat aangekomen. Ik ben zelf 5, 6 kilogram zwaarder dan ik was in Rio. Dat is vooral spiermassa, ja. Ik voel me sterker en fitter dan ooit. Het was flink eten en ik heb een paar winters als een bodybuilder getraind.”

Toen de 33-jarige Friezin onlangs in Scheveningen haar olympische kledingpakket kreeg, zat alles te krap. “Ik moest mijn kleding dus pas nog even omwisselen, want ik wilde niet als een rollade naar Tokio”, aldus Bouwmeester. “Ik paste niets meer, ik kreeg die broeken niet over mijn billen. We hebben enkele jaren geleden al de maten voor de kleding opgemeten en ik ben vooral eind 2019 en vorig jaar substantieel gegroeid. Alles was dus een beetje aan de kleine kant.”