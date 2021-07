Bolt: ontwikkelingen nieuw schoeisel maakt strijd oneerlijk

Wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter Usain Bolt vindt dat de vooruitgang in schoentechnologie in de atletiek lachwekkend en oneerlijk is. Nadat atleten de records van het langeafstandlopen hadden verbeterd met koolstofhoudende schoenen met dikke zolen, is die technologie nu ook toegepast op spikes voor de sprint. Hoewel er minder tijd in een race is voor het voordeel om een verschil te maken, is het mogelijk nog steeds genoeg om records te verbreken.

“Ik kan niet geloven dat de spikes zijn aangepast tot een niveau waarop het atleten nu een voordeel geeft om sneller te lopen. Het is ook lachwekkend dat de atletiekbestuurders nu de regels veranderen terwijl ze dat in het verleden zo lang hebben tegengehouden,” zegt Bolt. Hij liep zijn hele carrière op traditionele spikes en is van mening ook dat de nieuwe schoenen ook een oneerlijk voordeel geven ten opzichte van atleten die ze niet dragen.

De Amerikaan Trayvon Bromell is de favoriet om de 100 meter-titel van Bolt over te nemen in Tokio. Hij is dit jaar met 9,77 sec de snelste ter wereld over de afstand, maar de bronzen medaillewinnaar van de 100 meter van 2015 is minder overtuigd van de impact van de schoenen. “Ik denk niet dat er veel gegevens zijn om aan te tonen dat ze zo’n grote verbetering hebben”, vertelde Bromell vorige week.