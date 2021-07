‘Meerderheid Japanners gelooft niet in veilige Spelen’

Enkele dagen voor de opening van de Olympische Spelen in Tokio gelooft een grote meerderheid van de Japanners niet dat het sportevenement veilig gehouden kan houden. De Japanse krant Asahi Shimbun meldt maandag op basis van onderzoek dat 68 procent van de ongeveer 1500 telefonische respondenten zegt dat door de aanhoudende coronapandemie veilige Spelen niet mogelijk zijn.

Slechts 21 procent is van mening dat het wel kan. Zo’n 55 procent is ronduit tegen het doorgaan van de Olympische Spelen, terwijl 33 procent daar geen problemen mee heeft.

Afgelopen weekend zijn in het olympisch dorp in Tokio drie personen uit dezelfde olympische ploeg positief getest op het coronavirus. Het gaat om twee sporters en een teamlid. Het zijn de eerste coronagevallen onder atleten in het olympisch dorp. Het teamlid testte een dag eerder al positief. De drie positief geteste mensen zijn op hun kamer in het olympisch dorp in isolatie gegaan.

Het organisatiecomité maakte zondag verder bekend dat tot dusver 55 positieve coronatests zijn geregistreerd. Tot de positief geteste personen behoort de Zuid-Koreaan Ryu Seung-min, lid van het IOC. Er zijn circa 30.000 tests uitgevoerd bij 18.000 sporters, officials, journalisten en andere betrokkenen die vanaf 1 juli in Japan zijn aangekomen.