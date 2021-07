Marko: Red Bull schakelt advocaat in om crash Verstappen

Red Bull Racing, het Formule 1-team van Max Verstappen, heeft een advocaat ingeschakeld om de situatie rond de crash afgelopen weekend bij de Grote Prijs van Groot-Britannië op het circuit van Silverstone te onderzoeken, meldt de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. Voor teamadviseur Helmut Marko is de schuldvraag van de botsing duidelijk, die ligt bij Lewis Hamilton.

“De advocaat moet nagaan of de sportregels goed zijn nageleefd”, zei Marko. “Het was een enorm geluk dat Max niets ernstigs is overkomen, maar de auto en waarschijnlijk ook de motor, zijn kapot. Je kunt niet op je handen blijven zitten. Een zwaardere sanctie zou gerechtvaardigd zijn geweest.” Marko is van mening dat Hamilton naast de 10 seconden tijdstraf, die hij belachelijk noemt, ook minimaal een drive through penalty had moeten krijgen.

Marko roept de F1-bazen op om te kijken naar herziening van de regels. “Misschien is het ook de schuld van de regelgeving dat je relatief beperkt bent met sancties. Het systeem van stewards moet op de schop. Verstappen’s teamgenoot Sergio Pérez kreeg in Oostenrijk twee keer 5 seconden straf omdat er minimaal contact was zonder dat iemand van de baan vloog,” zei Marko.

Marko beschuldigt Hamilton niet van opzet, maar vindt wel dat hij schuld draagt. “Max was op zijn lijn, waar Hamilton was, hij moet zijn voet van het gas halen. Je kunt het achterwiel van je tegenstander niet raken in een van de snelste bochten van allemaal, het geringste contact heeft fatale gevolgen. Dus het was een onverantwoordelijke actie. Hamilton moet weten wat de gevolgen kunnen zijn.”