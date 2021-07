President Biden huldigt Superbowl-winnaars in Witte Huis

De Amerikaanse president Joe Biden heeft het American footballteam van de Tampa Bay Buccaneers met quarterback Tom Brady in het Witte Huis ontvangen en hen geëerd voor het winnen van de Super Bowl in februari.

Brady, die er in 2017 ten tijde van president Trump ook bij was op het Witte Huis, had een paar opmerkingen om de draak te steken met Biden’s voorganger: “Niet veel mensen denken dat we hadden kunnen winnen, ik denk dat ongeveer 40 procent van de mensen nog steeds niet denkt dat we gewonnen hebben,” zei Brady.

“Dat begrijp ik,” zei Biden, terwijl hij zijn handen omhoog stak. “Begrijpt u dat, meneer de president?” Brady grijnsde. “Ik begrijp dat,” herhaalde Biden, terwijl spelers en coaches van de Buccaneers in lachen uitbarstten. Brady en Biden verwezen ermee naar Trump-aanhangers die nog altijd tegen beter weten in geloven dat ‘hun’ president de verkiezingen gewonnen heeft.

Het team overhandigde Biden een witte trui met het rode rugnummer 46 – Biden is de 46e president van de Verenigde Staten van Amerika. Buccaneers eigenaar Bryan Glazer wees er ook op dat de club binnenkort aan zijn 46e seizoen begint.

Het was voor het eerst sinds 2017 dat een Super Bowl-winnaar het Witte Huis bezocht. De winnaars van 2018 tot en met 2020 meden om verschillende redenen de ambtswoning van toenmalig president Trump.

Het is gebruikelijk dat de kampioenen van de grote Amerikaanse sporten zoals basketbal, honkbal, American football en ijshockey op het Witte Huis door de president gehuldigd worden, maar tijdens de ambtsperiode van Trump weigerden verscheidene teams, waaronder ook het nationale vrouwenvoetbalteam dat in 2019 wereldkampioen werd ten koste van Nederland.

Twee en een halve week na de inauguratie van Biden haalde Tampa Bay zeer verrassend het kampioenschap in de American Football League NFL binnen. De 43-jarige Brady, die eerder jarenlang met succes voor de New England Patriots speelde, leidde de ploeg uit Florida naar een 31-9 overwinning op de Kansas City Chiefs in de Super Bowl. Het was Brady’s zevende kampioenschap in totaal.