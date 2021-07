Ski-alpinisme toegevoegd aan olympisch programma in 2026

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voegt ski-alpinisme toe aan het programma voor de Winterspelen van 2026 in Milaan. Ski-alpinisme houdt in het beklimmen en afdalen van offpisteroutes op lichte ski’s.

Vorig jaar tijdens de Jeugdspelen in het Zwitserse Lausanne werd het ski-alpinisme getest. In totaal zullen er vijf wedstrijden op het programma staan. Het gaat om een sprint en een individuele race bij mannen en vrouwen en een gemengde estafette.

Het IOC wil de gaststeden van de Spelen de mogelijkheid bieden nieuwe disciplines op het programma te zetten die “spectaculair” of “cultureel relevant voor het gastland” zijn. Ski-alpinisme is populair in de Alpen en in Italië. De Italiaanse skiërs presteren sterk in de sport.

De Nederlandse Ski Vereniging heeft geen programma voor ski-alpinisme. “Dat hebben we bijvoorbeeld ook niet voor freestyle skiën. Maar sporters die het hierin goed doen, proberen we wel te helpen met bijvoorbeeld faciliteiten. Het zou wel kunnen zijn dat iemand in een ander land in een opleiding zit, maar bijvoorbeeld een dubbel paspoort heeft. Dat zou dan nog een optie kunnen zijn. We zijn ook nu wel bezig alles disciplines in kaart te brengen”, aldus technisch directeur Wopke de Vegt.

Hoewel 2026 nog een aantal jaren weg is, is het volgens De Vegt lastig om in de periode op olympisch niveau te komen. “In die tijd wordt dat lastig om dat te halen.”