Basketballers Milwaukee Bucks na 50 jaar weer kampioen van NBA

De basketballers van Milwaukee Bucks zijn na 50 jaar weer kampioen van de NBA. De Bucks beslisten de best-of-sevenserie tegen Phoenix Suns door voor eigen publiek de zesde wedstrijd met 105-98 te winnen. Met de vierde zege in de serie haalde de ploeg uit Milwaukee de titel binnen.

Giannis Antetokounmpo was de absolute uitblinker. De 26-jarige Griek maakte maar liefst 50 punten en pakte ook nog eens 14 rebounds. Het was de derde wedstrijd op rij dat hij boven de 40 punten uitkwam. “Dit betekent ontzettend veel voor mij”, zei Antetokounmpo na afloop. “Ik wil Milwaukee bedanken dat ze in mij hebben geloofd, net als mijn teamgenoten. Ik ben ontzettend blij dat we het voor elkaar hebben gekregen om de titel te pakken.”

De Bucks werden in 1971 voor het eerst kampioen van de NBA. Drie jaar later stonden ze opnieuw in de finale, maar toen moesten ze het afleggen tegen Boston Celtics.

In de NBA Finals van 2021 tegen Phoenix Suns kwam de Bucks met 2-0 achter. De Suns wonnen de eerste twee thuiswedstrijden, maar de Bucks herpakten zich en verzekerden zich met vier overwinningen op rij van hun tweede kampioenschap. Phoenix Suns wacht na drie verloren finales nog steeds op de eerste titel in de NBA. In de zesde wedstrijd ging de strijd lang gelijk op, maar mede dankzij Antetokounmpo lukte het de Bucks in het laatste kwart afstand te nemen.

Antetokounmpo kreeg een fraaie beloning voor zijn optreden in de finale van de NBA. Hij werd uitgeroepen tot MVP, meeste waardevolle speler. “Ik hoop dat ik alle mensen in de wereld – van Afrika tot Europa – hoop geef. Ik ben kampioen. Ik hoop dat ik mensen de hoop kan geven dat je altijd moet blijven geloven in je dromen.”

Mensen in Milwaukee gingen de straat op om de titel te vieren. Ze deden dit onder meer in shirts van hun sterspeler Antetokounmpo.