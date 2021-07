Corona houdt Chileense taekwondoka van de Spelen

De Chileense taekwondoka Fernanda Aguirre moet de Olympische Spelen in Tokio aan zich voorbij laten gaan. Bij aankomst in Japan werd de 21-jarige positief getest op corona.

“Ze is gezond en voelt zich goed, maar helaas moet ze tien dagen in quarantaine en moet ze daarom de Spelen laten schieten”, aldus het Chileens olympisch comité.

Aguirre had zich in Oezbekistan voorbereid op de Spelen. Haar positieve test kwam als een klap voor haar. “Dit is zo ontzettend verdrietig”, liet ze via sociale media weten.

Ook de Nederlandse ploeg heeft te maken met het eerste coronageval. Skateboardster Candy Jacobs testte positief op Covid-19 en is voor tien dagen in quarantaine gegaan. Zij kan evenmin meedoen aan de Spelen.

Volgens de organisatie zijn er nu 79 positieve coronagevallen die gerelateerd zijn aan de Spelen.