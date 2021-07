Eerste zege voor Jakobsen sinds terugkeer na zware blessure

De Nederlander Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe in de Ronde van Wallonië gewonnen. In een massasprint was hij de Colombiaan Fernando Gaviria en de Belg Amaury Capiot te snel af. De etappe, met start en aankomst op het circuit van Zolder, was 120 kilometer lang.

Voor de renner van de ploeg Deceuninck – Quick-Step is het de eerste zege na zijn zware valpartij in augustus vorig jaar in de Ronde van Polen. Toen werd hij in volle sprint ten val gebracht door landgenoot Dylan Groenewegen, die daarvoor een schorsing van negen maanden kreeg. Dinsdag was het opmerkelijk genoeg Groenewegen die de eerste etappe in deze ronde won. Dat was de eerste zege voor de Jumbo-Visma-renner sinds de terugkeer van zijn schorsing.

De Ronde van Wallonië is een vijfdaagse rittenkoers. De etappe van woensdag zou normaal gereden worden tussen Verviers en Herve, maar werd vanwege de zware overstromingen van vorige week verplaatst naar het circuit van Zolder, waar de renners dertig ronden van vier kilometer aflegden.