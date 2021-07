Mercedes: Hamilton deed niets fout bij botsing met Verstappen

De straf die Mercedes-coureur Lewis Hamilton kreeg voor zijn botsing met de Red Bull van Max Verstappen in de Grand Prix van Groot-Brittanniƫ was volgens zijn Mercedes-team streng en niet in overeenstemming met de regels. Dat zegt James Allison, technisch directeur van het team tegen de BBC.

Allison beweert dat Hamilton zich bij het incident aan de inhaalregels van de Formule 1 hield: “Hij hoefde geen ruimte te geven, dus ik vond het wel hard om de straf te krijgen. Wat ons betreft was de manoeuvre die Lewis maakte reglementair. Lewis was substantieel langszij. Hij had zijn vooras ver voorbij het midden van Verstappens auto.”

Hamilton werd door de race-stewards echter veroordeeld als schuldige aan het incident in de Copse-corner. Verstappen kwam hard met de bandenstapel in botsing en moest naar het ziekenhuis worden gebracht na een klap met een kracht van 51G.

Hamilton kreeg een straf van 10 seconden, waardoor hij na zijn pitstop van de tweede naar de vierde plaats zakte. De wereldkampioen kwam terug, passeerde koploper Charles Leclerc twee ronden voor het eind en bracht de voorsprong van Verstappen in de stand van het kampioenschap terug tot acht punten.

Red Bull-teambaas Christian Horner zei na de race boos dat Hamilton “de actie nooit had moeten maken” en noemde Hamiltons passeerpoging “wanhopig”, “ondoordacht” en “amateuristisch”.