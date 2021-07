Murray: Olympische Spelen kunnen hoop bieden

Andy Murray hoopt dat de Olympische Spelen in Tokio hoop bieden aan mensen die in de afgelopen maanden getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus. De Britse tennisser, die de olympische titel verdedigt, noemt het doorgaan van het grootste sportevenement van groot belang. “Het overwinnen van barrières en moeilijkheden is wat competitie op dit niveau definieert, de ups en de downs. Voor degenen die nog steeds het ergste van de pandemie meemaken en anderen die het afgelopen jaar zoveel hebben verloren, kunnen deze Spelen een baken van hoop zijn”, aldus Murray in een e-mail aan persbureau Reuters.

“De Spelen zijn de grootste competitie ter wereld en als atleten trainen we hard voor dit soort momenten”, vervolgt Murray. “Tokio 2020 in 2021 is uniek, het valt tijdens de pandemie en we hebben ongelooflijke veerkracht gezien van atleten, fans en alle betrokkenen om dit mogelijk te maken. Op zoveel manieren is het nu belangrijker dan ooit dat mensen over de hele wereld opnieuw contact kunnen maken met de rauwe emotie van sport, ongelooflijke prestaties kunnen zien en de prestatie van atleten van over de hele wereld kunnen vieren.”

De 34-jarige Murray is op zijn weg terug na een heupoperatie in 2019. Hij kijkt er naar uit om zijn titel te verdedigen. “Mijn doel is om te proberen een medaille te winnen”, aldus de Brit, die goud won in het enkelspel in 2012 en 2016.