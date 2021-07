Routinier Hertzberger wil hockeyloopbaan compleet maken met plak

Hockeyer Jeroen Hertzberger hoopt op 35-jarige leeftijd zijn “loopbaan compleet te maken” met eindelijk een gouden olympische plak. Na de vierde plaats tijdens de Spelen in 2016 leek zijn interlandloopbaan erop te zitten en werd de Rotterdammer gepasseerd, maar hij knokte zich op bewonderenswaardige wijze terug.

Ruim vierenhalf jaar geleden, in november van 2016, werd Hertzberger door Max Caldas bedankt voor de bewezen diensten. De bondscoach wilde zich richten op de nieuwe lichting en besloot ook onder anderen Robert van der Horst niet te selecteren.

Waar Van der Horst (36) inmiddels al enige tijd in het trainersvak zit, wil Hertzberger van een naderend einde nog niets weten. “Als hockeyer train je 98 procent van de tijd voor die 2 procent, deelname aan bijvoorbeeld de Olympische Spelen. En ook die 98 procent vind ik nog helemaal te gek, waardoor ik op 35-jarige leeftijd nog altijd meedoe”, aldus Hertzberger.

“Ik vind de Spelen nog altijd geweldig en iedereen voelt dat zo. Hier moet het gebeuren en hier maak of breek je alles. Ik probeer nu veel meer te genieten van de Spelen dan in 2008 bij mijn debuut, wat voor mij nog maar een vage herinnering is. Alles is toen in een soort trance gebeurd en het ging heel snel.”

Alweer dertien jaar geleden werd Oranje in Peking vierde, net als in 2016 in Rio. Voor de Spelen van 2012 werd Hertzberger gepasseerd en dat scenario wilde hij dit keer koste wat het kost voorkomen.

“Na Rio heb ik wel een paar plafondsessies gehad, dat ik in mijn bed naar mijn plafond lag te staren. Het knaagde wel aan me dat ik er niet meer bij zat en na de Spelen van 2016 geslachtofferd werd. Maar ik heb me er niet bij neergelegd, ben hard gaan trainen en toen kon hij volgens mij niet meer om me heen.”

Anderhalf jaar later werd de aanvaller van Rotterdam weer bij Oranje gehaald en gloorde er weer hoop op zijn eerste olympische medaille. Voor Tokio had hij geen vrees voor een nieuwe teleurstelling. “Afgelopen seizoen heb ik een goed seizoen gedraaid, met de meeste doelpunten en assists en ik was het meest trefzeker van alle Oranje-spitsen. Al zeggen statistieken niet alles, ik had er een goed gevoel over.”

Op zijn derde Spelen oogt Hertzberger gemotiveerder dan ooit. “Er worden wel grapjes gemaakt dat ik oud ben en twee kids heb. Maar juist het dollen met gastjes van 21 die aan het begin van hun carrière zitten, vind ik zo mooi. Ze kunnen ook zo hard rennen en ik moet mee. Dat triggert mij om nog fitter te worden”, aldus Hertzberger.

“Ik probeer die jongelingen ook dingen mee te geven waarvan ik had gehoopt dat anderen mij vroeger hadden meegegeven. Als je jong bent, dan ben je heel erg bezig met het feit dat je dat toernooi echt wilt knallen. Maar je moet het stapje voor stapje doen en niet te veel in de toekomst kijken en je laten afleiden. En plezier hebben, want dan ben je het best in balans en presteer je het best.”