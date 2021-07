Skateboardster Jacobs: geen klachten, toch tien dagen quarantaine

Hoewel de Nederlandse skateboardster Candy Jacobs geen fysieke klachten heeft, zit ze toch voor tien dagen in een quarantainehotel in Tokio. De 31-jarige Limburgse testte positief op het coronavirus. Analyse van een speekseltest, die de sporters dagelijks moeten inleveren, leverde twee keer een positieve uitslag op. De daarna afgenomen PCR-test bleek vervolgens ook positief.

“Candy heeft geen klachten, maar drie tests waren positief”, zegt een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF. “Dat betekent dat ze tien dagen in quarantaine moet, ook als ze morgen weer negatief zou testen.” Voor Jacobs zijn de Spelen daardoor voorbij. Ze zou maandag samen met Keet Oldenbeuving en Roos Zwetsloot in actie komen op het onderdeel ‘Street’.

Jacobs had in het olympisch dorp een eigen kamer. Omdat ze de afgelopen dagen geen enkele keer langer dan een kwartier zonder mondkapje op binnen 2 meter van een andere sporter is geweest, is er volgens NOC*NSF geen sprake van ‘close contacts’. De overige tests van de Nederlandse sportploeg in Tokio waren negatief.