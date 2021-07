Skateboardster Jacobs test positief op corona bij Spelen in Tokio

De Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen in Tokio heeft te maken met het eerste coronageval. Skateboardster Candy Jacobs testte positief op Covid-19 en is voor tien dagen in quarantaine gegaan. Zij kan daarom niet meedoen aan de Spelen.

Volgens sportkoepel NOC*NSF heeft de Nederlandse skateboardploeg zich aan alle coronaregels gehouden en kunnen de overige twee deelnemers, Keet Oldenbeuving en Roos Zwetsloot, volgende week maandag dus gewoon in actie komen op de Spelen. “Ik ben er kapot van”, zegt de 31-jarige Jacobs. “We waren klaar voor de Spelen, ik voel me fit en nu houdt het op. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken. Ik wens mijn team alle kracht en succes nog in Tokio.”

De Nederlandse skateboardsters waren afgelopen weekeinde naar Tokio gevlogen. Jacobs plaatste dinsdag op haar sociale media nog een filmpje, waarop ze op haar skateboard door het olympisch dorp rijdt. Ze liet zich ook fotograferen bij de vijf olympische ringen.

Skateboarden is een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen. Nederland zou op het onderdeel ‘street’ meedoen met drie vrouwen, waarvan Jacobs de meest ervarene is. De 31-jarige Limburgse plaatste zich op basis van haar hoge positie op de wereldranglijst voor het mondiale sportevenement.

“Het is voor Candy natuurlijk een enorme deceptie,” aldus Pieter van den Hoogenband, chef de mission van TeamNL. “Zij en wij doen er alles aan om de regels te respecteren en te handhaven en we proberen ieder risico uit te sluiten. De rest van de ploeg kan gelukkig wel door met de Spelen. We gaan haar natuurlijk helpen in haar quarantaine.”

De 16-jarige Oldenbeuving draagt vrijdag samen met Churandy Martina de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie in het Olympisch Stadion van Tokio.