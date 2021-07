Turner Deurloo houdt zich nog in bij podiumtraining

Met snode plannen is turner Bart Deurloo afgereisd naar Tokio. De 30-jarige rekstokspecialist uit Rotterdam wil zaterdag in de kwalificaties meteen ‘volle bak’ ervoor gaan. Onder meer met een combinatie van drie vluchtelementen – eerder in grote wedstrijden alleen door Epke Zonderland getoond – mikt hij op een score die toereikend is voor een finaleplaats. “Ik ga me niet inhouden. Ik heb getraind op deze oefening”, vertelde Deurloo na de podiumtraining.

De ‘combi’ liet hij woensdag achterwege. Deurloo, in 2017 goed voor brons op de WK van Montreal, leerde van eerdere grote toernooien dat podiumtrainingen waarbij hij wat meer risico nam hem niet altijd het juiste gevoel bezorgden. Ook is er nog steeds sprake van rugklachten. “Die voel ik nog wel, maar er is niets in mijn oefening dat ik niet aankan.” Deurloo maakte drie weken geleden een flinke smak, nadat een leertje was gebroken dat hem houvast moet bieden aan de rekstok.

“Ik voel me supergoed”, klonk het optimistisch. “Ik ben superfit. Als ik mijn oefening zaterdag uitturn, is een finale zeker haalbaar. Het gaat erom dat ik geen fouten maak. Dat is het belangrijkste. Vandaag was het een beetje voelen, een beetje vliegen en genieten van de omgeving. Zo wil ik met een goed gevoel de wedstrijd ingaan.”