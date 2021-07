Voetbalsters als eerste in actie op Olympische Spelen

De Nederlandse voetbalsters komen twee dagen voor de openingsceremonie al in actie op de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman neemt het vanaf 13.00 uur Nederlandse tijd in Rifu op tegen Zambia. De ‘Leeuwinnen’ doen net als hun Afrikaanse opponenten voor het eerst mee aan de Spelen.

De voetbalsters, die al twee weken in Japan zijn om zich voor te bereiden, gaan voor een medaille. Na winst van het EK 2017 en zilver op het WK 2019 wil Wiegman op de Spelen in stijl afscheid nemen. De 51-jarige bondscoach, al twee keer uitgeroepen tot beste coach ter wereld van een vrouwenteam, gaat na het mondiale sportevenement in Engeland aan de slag.

De Nederlandse voetbalsters spelen zaterdag hun tweede groepswedstrijd, weer in het Miyagi-stadion van Rifu tegen Braziliƫ. Drie dagen later sluit Oranje in Yokohama de groepsfase af tegen China. De nummers 1 en 2 van de drie groepen gaan door naar de kwartfinales, samen met de twee beste nummers 3.