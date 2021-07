WHO-directeur op IOC-congres: de wereld faalt

De wereld faalt in de bestrijding van het coronavirus. Dat zei directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in zijn toespraak tijdens het congres van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Tokio. “Deze pandemie is een test en de wereld faalt voor die test”, zei Tedros.

“Meer dan 4 miljoen mensen zijn overleden en mensen blijven doodgaan aan Covid-19. Het aantal doden dit jaar is nu al verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De dreiging is niet voorbij totdat het overal ter wereld voorbij is”, aldus Tedros, die op uitnodiging van het IOC naar Tokio is gekomen. “Meer dan welk evenement ook hebben de Spelen de kracht om de wereld te inspireren en om de aandacht van de wereld te trekken.”

Volgens de WHO-directeur worden de vaccins tegen het coronavirus ongelijk verdeeld over de wereld. “Ze zijn alleen voor de ‘lucky few’. We beschermen de mensen met de meeste privileges, maar de kwetsbaren blijven onbeschermd. Hier is sprake van een afschuwelijke onrechtvaardigheid.”

Tedros vergeleek het coronavirus met een vuurtje. “Als je een deel van de vlam dooft, blijft de rest branden. En één vonkje is al genoeg om ervoor te zorgen dat de rest weer oplaait. De dreiging is niet voorbij tot het vuur overal gedoofd is. Wie denkt dat de pandemie over is, leeft in een vals paradijs. De vaccins zijn krachtig, maar de wereld gebruikt ze niet goed. Zo’n 75 procent van de vaccins gaat naar slechts tien landen. Zolang die ongelijkheid aanhoudt, blijft het virus doorgaan.” De WHO-topman riep overheden en bedrijven op zich te verenigen in de strijd tegen het virus.

Het aantal positieve tests onder deelnemers aan de Spelen loopt gestaag op. Sinds 1 juli hebben bijna tachtig personen met een accreditatie voor de Spelen positief getest. “De Spelen zijn nog nooit gehouden in de schaduw van zo’n pandemie. De voorzorgsmaatregelen die het IOC, de organisatie en Japan hebben genomen, zijn goed”, zei Tedros. “Ik hoop dat dit evenement ook laat zien wat er mogelijk is als je de juiste plannen maakt en de juiste maatregelen neemt. Nul risico bestaat niet. Je hebt wel te maken met meer of minder risico. Het gaat er niet om dat we hier nul positieve gevallen hebben. Het gaat erom dat we door snelle identificatie en isolatie de overdracht van het virus onderbreken.”