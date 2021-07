Bertens treft Tsjechische tennisster Vondrousova op Spelen

Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde van het olympisch tennistoernooi op tegen Marketa Vondrousova. De Tsjechische, in 2019 finaliste op Roland Garros, is de nummer 41 van de wereld. Bertens (29) is in Tokio als zestiende geplaatst in het schema van 64 deelnemers.

Mocht Bertens twee wedstrijden winnen, dan kan ze in de derde ronde de Japanse Naomi Osaka treffen. De als tweede geplaatste Osaka maakt in eigen land haar rentree, nadat ze zich op Roland Garros had teruggetrokken vanwege de ophef die ontstond over haar persboycot.

Bertens nam het één keer eerder op tegen Vondrousova en dat duel verloor ze. Op de US Open van 2018 won de Tsjechische met 7-6 (4) 1-6 7-6 (1).

Vorige maand vertelde Bertens dat ze bezig is aan haar laatste seizoen. Voor afreizen naar Japan maakte ze wereldkundig dat de Spelen haar laatste toernooi worden.

Het olympisch tennistoernooi begint zaterdag.