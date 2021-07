Coronagevallen Nederlandse sportploeg zaten in zelfde vliegtuig

De twee sporters en het staflid van de Nederlandse sportploeg die op de Olympische Spelen in Japan positief hebben getest op het coronavirus, zaten afgelopen zaterdag in hetzelfde vliegtuig van Amsterdam naar Tokio. “Dat klopt, maar verder kunnen we daar niet zoveel mee”, zegt een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF naar aanleiding van een bericht van het AD. “We willen wel heel graag weten waar deze positieve testen vandaan komen.”

Alle sporters van TeamNL zijn voor vertrek naar Japan drie keer getest op het coronavirus. Bij aankomst volgde ook direct een test. De sporters moeten gedurende de Spelen dagelijks een buisje met speeksel inleveren voor onderzoek.

“Ja, we wachten af wat de uitslagen van morgen zijn. Maar ook op die van overmorgen en de dagen erna”, aldus de woordvoerder van TeamNL. Skateboardster Candy Jacobs was woensdag de eerste die in quarantaine moest na een positieve test. Een dag later volgden taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg.