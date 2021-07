Dumoulin zwijgt over toekomst als profrenner

Tom Dumoulin neemt pas na de Olympische Spelen een besluit over zijn verdere toekomst als wielrenner. ‘’Ik ga daar nu niks over zeggen. Ik wil me focussen op de Olympische Spelen’’, liet hij Nederlandse verslaggevers weten tijdens een online-meeting in Tokio.

‘’Na de Spelen zal ik met het team van Jumbo-Visma om de tafel gaan en bespreken hoe het is geweest om terug te keren als wielrenner en of het is bevallen. Ik kan alleen zeggen dat ik het heb ervaren als leuk. Ik zit goed in mijn vel en ben blij om weer wielrenner te zijn’’, aldus de 30-jarige Limburger, die begin van dit jaar abrupt zijn profcarrière afbrak en enkele maanden nodig had om zich te bezinnen over zijn bestaan als profwielrenner. Hij bekende dat hij worstelde met de druk en de verwachtingen.

“Ik ga nu ook niet zeggen dat ik de Tour de France nog een keer wil rijden, maar ik heb dit jaar natuurlijk gekeken en bij sommige etappes kreeg ik wel de kriebels. Het is een koers die je af en toe verwenst, maar het is ook de grootste wielerwedstrijd die er is en het is bijzonder om er deel van uit te maken.”