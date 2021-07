Grol start Spelen tegen judoka uit Mongolië of Oezbekistan

Henk Grol opent volgende week vrijdag zijn laatste Olympische Spelen met een wedstrijd in de tweede ronde tegen Ölziibayaryn Duurenbayar uit Mongolië of Bekmurod Oltiboev uit Oezbekistan. Dat heeft de loting voor het olympisch judotoernooi uitgewezen.

Grol begint aan zijn vierde Spelen. Hij won brons in Peking (2008) en Londen (2012). Tijdens de laatste Spelen in Rio de Janeiro werd hij in de achtste finales uitgeschakeld. De 36-jarige Grol (+100 kg) was geplaatst bij de loting, net als Juul Franssen, Sanne van Dijke, Guusje Steenhuis, Frank de Wit, Noël van ’t End en Michael Korrel. Zij kunnen tot aan de kwartfinale geen judoka uit de top acht van de plaatsingslijst treffen.

Tienvoudig wereldkampioen Teddy Riner (+ 100 kg) was niet geplaatst, omdat hij de afgelopen jaren weinig in actie is gekomen. Grol had wel aan hem gekoppeld kunnen worden. Mocht Grol zijn eerste wedstrijd op de Spelen winnen, dan wacht in de derde ronde mogelijk een zware tegenstander. De Tsjech Lukás Krpálek won tijdens de vorige Spelen goud in de klasse tot 100 kilogram.

Het Olympisch judotoernooi gaat zaterdag van start met de lichtste gewichtsklassen. Namens Nederland verschijnt dan Tornike Tsjakadoea (-60 kg) op de tatami. Het olympisch judotoernooi wordt volgende week zaterdag afgesloten met de nieuwe mixteams competitie. Nederland treft in de eerste ronde Oezbekistan. Mochten de judoka’s van TeamNL die wedstrijd weten te winnen, dan wacht Brazilië in de kwartfinale.

Tsjakadoea stuit zaterdag in de eerste ronde op Amartuvshin Dashdavaa uit Mongolië. Sanne Verhagen (-57 kg) opent maandag haar Spelen tegen de ervaren Sabrina Filzmoser uit Oostenrijk. Franssen (-63 kg) en De Wit (-81) starten dinsdag tegen de Servische Anja Obradovic en Peniamina Percival uit Samoa. Van Dijke (-70 kg) trapt woensdag af tegen Demos Memneloum uit Tsjaad of Gulnoza Matniyazova uit Oezbekistan. Paol Persoglia uit San Marino is dan de eerste tegenstander van wereldkampioen Van Endt.

Steenhuis (-78 kg) begint volgende week donderdag tegen Anastasiya Turchyn uit Oekraïne of Vanessa Chala uit Ecuador. Korrel opent dan tegen Mikita Svirid uit Wit-Rusland of de Duitser Karl-Richard Frey. Volgende week vrijdag is Mijin Han uit Zuid-Korea de eerste tegenstander van Tessie Savalkous in de klasse boven 78 kilogram.